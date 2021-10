Emiraten en Israël in 2024 samen naar de maan

Israël en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) hebben een overeenkomst ondertekend om samen te werken aan meerdere ruimteprojecten.

De samenwerking omvat onder meer de lancering van de 'Beresheet 2'-missie naar de maan die gepland staat voor 2024.

'Beresheet 2' wordt gecoördineerd door de Israëlische NGO-SpaceIL en is van plan om de eerste missie te worden die een dubbele landing op de maan uitvoert, meldde i24 News.

"In de afgelopen paar maanden hebben we een sterke relatie gesmeed met hoge functionarissen van de VAE die een diepe relatie willen opbouwen op basis van gedeelde waarden van onderwijs, technologie en inspiratie voor de jongere generaties van de twee volkeren", zegt SpaceIL-oprichter Morris Kahn.



De deal werd in Dubai ondertekend door de Emirati Minister van Staat voor Geavanceerde Technologie en voorzitter van UAESA Sarah Bint Yousef Al Amiri en de Israëlische Minister van Wetenschap en Technologie Orit Farkash-Hacohen.

Israël en de VAE zullen tevens gezamenlijk onderzoek doen op basis van informatie van de Venus-microsatelliet die in 2017 werd gelanceerd, een samenwerking tussen Israël en Frankrijk, volgens The Times of Israel.



Sarah merkte op dat "het delen van kennis en expertise een belangrijk onderdeel is van de visie van de VAE om een ​​aantrekkelijke en concurrerende nationale ruimtevaartindustrie te creëren. Als je kijkt naar de meest succesvolle wereldwijde ruimtevaartprogramma's in de geschiedenis, is samenwerking de gemeenschappelijke."

"Israël heeft een wereldwijd erkende ruimtevaartindustrie en het ontwikkelen van bilaterale en multilaterale partnerschappen is nog nooit zo belangrijk geweest als we een nieuw tijdperk van ruimteverkenning omarmen", voegde ze eraan toe.

In september 2020 ondertekenden de VAE en Israël een door de VS onderhandelde deal om de betrekkingen te normaliseren. Sindsdien hebben de twee landen tientallen bilaterale overeenkomsten ondertekend op verschillende gebieden, waaronder investeringen, bankdiensten, toerisme en veiligheid.

