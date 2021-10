RIVM: Aantal nieuwe coronagevallen voor eerst sinds juli boven 6000

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft zondag, voor het eerst sinds 23 juli, meer dan 6000 nieuwe coronabesmettingen in een etmaal genoteerd.

Tussen zaterdag en zondag registreerde het instituut 6350 positieve tests. De stijging komt een dag nadat het aantal nieuwe coronagevallen licht daalde. Zaterdag werden er na correctie 5695 nieuwe besmettingen ontdekt.

Vorige week zondag lag het aantal nieuwe positieve tests op 3662, met een weekgemiddelde van 3363. Het zevendaags gemiddelde ligt deze zondag op 4994 vastgestelde coronabesmettingen.

Het afgelopen etmaal werd er één sterfgeval gemeld als gevolg van het coronavirus. Zaterdag waren dit er 25. Het staat echter niet vast of die mensen ook echt in die 24 uur zijn overleden of dat het overlijden later is geregistreerd.

