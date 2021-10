Marokko: Studenten Delft, Groningen en Twente strijden in zonneautorace

Studententeams uit Delft, Groningen en Twente nemen het deze week in Marokko tegen elkaar op in de zonneautorace Solar Challenge.

Met racewagens die rijden op zonne-energie proberen de drie Nederlandse en nog vier andere teams tot en met vrijdag zo snel mogelijk 2500 kilometer af te leggen.

De race die start en finisht in de West-Marokkaanse havenstad Agadir is het alternatief voor de World Solar Challenge in Australië, die wordt gezien als het wereldkampioenschap zonneracen. Door strenge Australische coronabeperkingen lukte het niet om die race te organiseren.

Het nieuwe evenement in Marokko is met zeven teams een stuk kleiner dan de laatste in Australië in 2019, toen er volgens Classic Events zo’n vijftig auto’s aan de start verschenen. De Nederlandse organisator van de zonnerace zegt dat behalve de Japanse afgevaardigden wel alle topteams dit jaar aanwezig zijn.



De organisatie kreeg een krappe week van tevoren te maken met het vliegverbod vanuit de Marokkaanse overheid. Dat geldt sinds donderdag voor vluchten van en naar Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De race liep geen gevaar, omdat alle teams al aanwezig waren, aldus een woordvoerder. De organisatie heeft medewerkers en media via Brussel laten vliegen.

Iedere dag wordt een route van ongeveer vijfhonderd kilometer verreden over de openbare weg door gebergtes en door de woestijn. Het team dat over alle dagen genomen met zijn zonnewagen de snelste tussentijden heeft genoteerd, wint. De finish is vrijdagmiddag.

