Kamerleden mogen regeringsgebouw niet betreden wegens ontbreken vaccinatiepas

Kamerleden Nabila Munib in Fatima-Zohra Tamni mochten het parlementsgebouw maandag niet betreden omdat ze niet in staat waren de verplichte vaccinatiepas te overleggen.

De Tweede Kamer behandelt vandaag onder meer het begrotingsvoorstel, maar Munib en Tamni moesten de presentatie en de mondelinge vragensessie aan zich voorbij laten gaan. Ze werden vanochtend de toegang tot het parlementsgebouw geweigerd.

Munib, de secretaris-generaal van de Verenigde Socialistische Partij, is de enige die haar partij in het parlement vertegenwoordigd en had eerder al laten weten tegen de omstreden vaccinatiepas te zijn. Ook Tamni is de enige vertegenwoordiger van haar partij (Linkse Federatie) in de Kamer en weigerde een vaccinatiepas te laten zien.

Sinds donderdag is in Marokko de vaccinatiepas verplicht voor interstedelijk verkeer en voor toegang tot openbare plekken zoals horeca en winkels, alsook overheidsgebouwen. De inwerkingtreding van de vaccinatiepas leidde tot ongekende drukte bij vaccinatiecentra in het gehele land.



In het Noord-Afrikaanse land heerst echter veel weerstand tegen de invoering van de omstreden pas. Ongevaccineerden zijn niet welkom in de openbare ruimte zoals overheidsgebouwen en leerlingen en studenten mogen niet deelnemen aan fysiek onderwijs.

Op sociale netwerken wordt sinds vrijdag opgeroepen om in verschillende steden, waaronder Rabat, Casablanca, Marrakech en Tanger, sit-ins te houden. Een protest in de hoofdstad werd door lokale autoriteiten verboden.

