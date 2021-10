Iran: Khamenei roept landen op tot terugdraaien normalisatie-overeenkomsten met Israël

Arabische staten die de betrekkingen met Israël in 2020 hebben genormaliseerd, moeten hun beslissingen terugdraaien.

Dat zei de Iraanse opperste leider Ali Khamenei zondag in een toespraak die tijdens een nationale feestdag in Iran werd uitgezonden op de staatstelevisie.

De Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Bahrein, Soedan en Marokko normaliseerden hun betrekkingen met Israël in 2020 als onderdeel van de Abraham-akkoorden, onder leiding van de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump en zijn adviseur en schoonzoon Jared Kuchner.

Volgens de Israëlische pers overwegen vier andere moslimlanden om de betrekkingen met Israël te normaliseren, het betreft Oman, Tunesië, Qatar en Maleisië.



Volgens Khamenei hebben de regeringen van die landen "grote fouten" gemaakt bij het normaliseren van hun relaties met het "usurperende en onderdrukkende zionistische regime". Volgens de Iraanse leider is de verzoening met Israël "een daad tegen de islamitische eenheid" en is het de plicht van die landen om de fout te herstellen.

"Als de eenheid van moslims wordt bereikt, zal de Palestijnse kwestie zeker op de beste manier worden opgelost", zei ayatollah Khamenei. De Iraanse leider maakte deze opmerkingen tijdens het ontvangen van deelnemers aan de Conferentie van Islamitische Eenheid, die elk jaar in Teheran wordt georganiseerd ter gelegenheid van de geboorte van de profeet Mohammed (saws).



De steun van de Islamitische Republiek voor de Palestijnse zaak is al meer dan 42 jaar een constante in het Iraanse buitenlandbeleid. De in 1979 in Iran opgerichte Islamitische Republiek erkent de staat Israël, die in mei 1948 werd uitgeroepen na erkenning door een resolutie van de Verenigde Naties, niet.

Begin mei beschreef de heer Khamenei het gebied 'Israël' als een "terroristische basis" om te strijden en voorspelde opnieuw de "onvermijdelijke val" van het "vijandige zionistische regime".



