Coronapas voor horeca verplicht in heel België

België voert weer strengere coronamaatregelen in vanwege de oplaaiende cijfers. "Een herfstgolf", aldus premier Aexander De Croo.

De coronapas wordt na Brussel en Wallonië nu ook in Vlaanderen ingevoerd per 1 november, voor de horeca en in fitnesscentra.

Vanaf vrijdag wordt in alle openbare plekken binnen een mondkapje verplicht. De maatregelen gaan drie maanden duren. "Op het moment dat we weer overspoeld worden door besmettingen moeten we hogere beschermingsmuren optrekken", zei De Croo.

Hij riep de Belgen op weer zoveel mogelijk thuis te werken.

