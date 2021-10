Saoedische steunbetuiging voor Marokkaanse Sahara leidt tot woede in Algerije

De steunbetuiging van Saoedi-Arabië voor de Marokkaanse soevereiniteit over de Sahara is niet goed gevallen in Algerije.

De Saoedische vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties (VN), Abdullah Al-Mouallimi, sprak onlangs zijn steun voor "de inspanningen van het zusterkoninkrijk Marokko" om tot een ​​realistische politieke oplossing te komen voor de kwestie in de Marokkaanse Sahara.

"Koninkrijk Saoedi-Arabië steunt het autonomie-initiatief in de Marokkaanse Sahara in het kader van de soevereiniteit van Marokko en de eenheid van het nationale grondgebied als een oplossing die in overeenstemming is met het internationaal recht, het Handvest van de Verenigde Naties, en de resoluties van de Veiligheidsraad.", zei Al-Mouallimi vorige week in een toespraak tijdens de 76e zitting van de Algemene Vergadering van de VN.

Al-Mouallimi verwelkomde tevens het houden van de twee rondetafelgesprekken met de deelname van Marokko, Algerije, Mauritanië en het Polisario-Front. Hij riep op de huidige aanpak voort te zetten om een eind te brengen aan het langdurige conflict. Ook verwelkomde hij de recente benoeming van Staffan de Mistura als de nieuwe persoonlijke gezant van de secretaris-generaal van de VN..



Volgens de Saoedische diplomaat heeft Marokko sterkt bijgedragen aan de economische en sociale ontwikkeling in de Sahara welke hebben geleid tot substantiële prestaties op het gebied van mensenrechten. Hij verwees ook naar de recente parlementsverkiezingen en de hoge verkiezingsopkomst in de zuidelijke regio's van het land.

Ook prees hij de inspanning van Rabat bij de bestrijding van de coronapandemie en het verstrekken van het coronavaccin aan een groot aantal burgers in de Marokkaanse Sahara.



Hij benadrukte dat het voor alle betrokken partijen van belang is om "wijsheid, realisme en een geest van compromis te tonen" en dat het oplossen van het conflict zal bijdragen aan het bereiken van veiligheid en stabiliteit in de Sahel-regio. Hij sloot a met het afwijzen van "elk vooroordeel aan de hogere belangen van het zusterkoninkrijk Marokko of enige inbreuk op zijn soevereiniteit of de eenheid van zijn nationale grondgebied."

De herhaalde steun van het Saoedische koninkrijk werd sterk veroordeeld door de Algerijnse pers. Het regime-gezinde dagblad Al-Watan deed de verklaring af als "een spelletje te kwader trouw".





