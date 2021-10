Zorgminister Marokko: nog maar 6 miljoen eerste prikken te gaan voor bereiken groepsimmuniteit

In Marokko moeten nog ruim zes miljoen eerste prikken worden gezet om de doelstelling van 30 miljoen gevaccineerden te bereiken.

Dat zei de Minister van Volksgezondheid Khalid Aït Taleb maandag in de Tweede Kamer tijdens een presentatie over de epidemiologische situatie in het land.

In het bijzijn van afgevaardigden van de Eerste Kamer probeerde Aït Taleb de opgelopen weerstand tegen het coronavaccin weg te nemen. Hij benadrukte dat het land momenteel ruim 16 miljoen doses van het coronavaccin voorradig heeft en dat slechts zes miljoen eerste prikken moeten worden gezet om groepsimmuniteit te bereiken. Momenteel is zo'n 70 procent van de doelpopulatie dubbel gevaccineerd.

Vaccinatiepas

Ait Taleb verdedigde ook het omstreden besluit om de verplichte vaccinatiepas in te voeren. Sinds donderdag is in Marokko de vaccinatiepas verplicht voor interstedelijk verkeer en voor toegang tot openbare plekken zoals horeca, winkels, openbaar vervoer en overheidsgebouwen. De inwerkingtreding van de vaccinatiepas leidde tot ongekende drukte bij vaccinatiecentra in het gehele land.



Volgens de zorgminister heeft de invoering van de vaccinatiepas al geleidt tot positieve resultaten en is met de plotselinge interesse in het coronavaccin "veel verloren tijd ingehaald" na de afgenomen vaccinatiebereidheid in de laatste paar maanden.

Het aantal begunstigden van de eerste dosis steeg met 109.915 in 24 uur (+ 464,69 procent), het aantal begunstigden van de tweede dosis steeg met 114.305 mensen (+ 409,43 procent).



Hij herinnert er ook aan dat de vaccinatiepas in verschillende vormen in meer landen is aangenomen. Hij voerde aan dat door de invoer van de pas veel coronamaatregelen konden worden opgeheven en dat dat een positief effect heeft op de algemene bewegingsvrijheid.

Protesten

In het gehele land heerst echter veel weerstand tegen de invoering van de omstreden pas. Ongevaccineerden zijn niet welkom in de openbare ruimte zoals overheidsgebouwen en leerlingen en studenten mogen niet deelnemen aan fysiek onderwijs.



In het weekend kwamen in Rabat, Casablanca, Meknes, Marrakech en Agadir honderden deelnemers kwamen bijeen om op te roepen de omstreden vaccinatiepas af te schaffen. De Marokkaanse Vereniging voor Mensenrechten (AMDH) heeft aangekondigd klachten in te zamelen van mensen die aangeven te worden gehinderd bij de toegang tot publieke diensten.

De Orde van Advocaten riep de regering eerder al op het besluit terug te draaien omdat dit in strijd zou zijn met de Grondwet. De vaccinatiepas zou volgens de Advocaten veel juridische problemen opwerpen inzake de fundamentele rechten en vrijheden, het vrije verkeer van personen, vrijheid van vergadering, gelijkheid van burgers en de toegang van burgers tot openbare voorzieningen.



Volgens Ait Taleb hem is het besluit van de overheid wettelijk gebaseerd op de bepalingen met betrekking tot de noodtoestand. Hij noemde met name het decreet nr. 2.20.292 van 23 maart 2020 dat "de overheid het recht geeft om dringende maatregelen te nemen om het leven van mensen te beschermen tegen de verspreiding van besmettelijke en epidemische ziekten".

Ook aarzelde hij niet om bepaalde principes en doelen van de islamitische sharia te noemen. Hij verwees in het bijzonder naar schriften die tot doel hebben het leven van mensen te behouden, het minste kwaad te kiezen en het algemeen belang te laten prevaleren boven persoonlijk belang. Het is volgens de zorgminister de taak van de staat om alle preventieve maatregelen te nemen ter bestrijding van ziekten, epidemieën en besmettelijke virussen.



Hij herhaalde dat de vaccinatiepas niet is aangenomen om de vrijheid van burgers te beperken, "integendeel, dit officiële document zal een essentiële rol spelen bij de terugkeer naar het normale leven voor mensen die zijn gevaccineerd". Hij voerde aan dat de meerderheid van de burgers in het land zijn gevaccineerd en dat het logisch is om op basis daarvan beslissingen te nemen.

"Verschillende studies en wetenschappelijk onderzoek hebben aangetoond dat ongevaccineerden 11 keer meer wordt blootgesteld aan het risico op overlijden dan een gevaccineerd persoon.", zei Ait Taleb.



Boosterprik

Aït Taleb verdedigde ook het recente besluit om de derde coronaprik verplicht te stellen. De vaccinatiepas wordt ongeldig als zes maanden na toediening van de tweede dosis geen derde prik wordt gezet. Hij voerde aan dat de de beslissing werd aangenomen om "de beste beschermingsniveaus te behouden".

"Het vertegenwoordigt de dosis hoop die ons in staat zal stellen een einde te maken aan de nachtmerrie van deze verschrikkelijke pandemie. Dit zal onze uitweg zijn om geleidelijk de gezondheidsbeperkingen op te heffen en zo snel mogelijk terug te keren naar het normale leven.". Hij herinnert eraan dat het gebruik van de boosterdosis voor verschillende vaccins zeer wijdverbreid is, "omdat de immuniteit na verloop van tijd kan verslechteren, zoals het geval is voor het vaccin tegen griep, difterie of tetanus".



"De staat heeft aan haar verplichting voldaan door het vaccin gratis ter beschikking te stellen, wat de schatkist miljarden heeft gekost, en door alle voorwaarden te scheppen die nodig zijn om de moeilijkheden van deze crisis voor de burger te verminderen.", zei Ait Taleb.

Vaccinatieprogramma

Volgens Aït Taleb is de nieuwe stap in het vaccinatieprogramma om deze uit te breiden naar andere categorieën, waaronder informele immigranten, schoolverlaters of niet-schoolgaande kinderen en mensen met een handicap.



Het vaccinatieprogramma zal zich de komende tijd vooral concentreren op het voeren van een bewustwordingscampagne om tegenstanders van het vaccin te overtuigen de prik te laten zetten. Ook zal worden geconcentreerd op mensen die zich om medische redenen niet hebben laten inenten en het organiseren van bezoeken aan 65-plussers en chronische zieken.

"De inwerkingtreding van de vaccinatiepas zou degenen die nog niet zijn gevaccineerd moeten aanmoedigen om dit te doen, vooral naarmate de winter nadert en een nieuwe coronagolf in het verschiet licht".



Aït Taleb meldde dat indicatoren van de pandemie voor de tiende achtereenvolgende week verbeteringen laten zien. "Het aantal wekelijkse kritieke gevallen is gedaald tot slechts één geval per 100.000 inwoners. De bezettingsgraad van de intensive care voor coronapatiënten is gedaald naar 6,2 procent van de in totaal 5.250 beschikbare bedden".

Daarentegen daalde ook het aantal uitgevoerde tests voor de negende achtereenvolgende week tot een dagelijks gemiddelde van 8.850. De zorgminister is van mening dat waakzaamheid geboden moet blijven, omdat de positieve indicatoren het afschaffen van gezondheidsmaatregelen nog niet rechtvaardigen.

Ook de transmissiesnelheid van de gevreesde Delta-variant loopt steeds verder af. Hij herinnerde eraan dat zorgautoriteiten een instantie hadden opgericht voor de genomische bewaking van het coronavirus, bestaande uit een groep gespecialiseerde openbare laboratoria, met als doel de ketens van varianten die in Marokko aanwezig zijn te volgen.

