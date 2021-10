Vaccinaankopen kosten Marokko € 578 miljoen

Sinds september 2020 heeft Marokko 6,79 miljard DH (€ 578 miljoen) uitgegeven voor de aankoop van coronavaccins.

Het Noord-Afrikaanse land wordt geprezen om het effectieve beheer van de coronapandemie en het succes van de vaccinatiecampagne, maar het succesverhaal heeft het land een aanzienlijk bedrag gekost.

Marokko begon met de aanschaf van vaccins van het Chinese Sinopharm en het Brits/Zweedse AstraZeneca en breidde later uit met de aankoop van het Nederlandse Janssen-vaccin en het Amerikaanse vaccin van Pfizer/BioNTech.

In een tijd waarin de wereldwijde voorraden van het vaccin zeer beperkt waren, vooral op het Afrikaanse continent, meldde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat Marokko zeer vroeg was met het bestellen van vaccins, wat resulteerde in een snelle start en een zeer hoge vaccinatiegraad.



Marokko heeft de meest effectieve vaccinatiecampagne van Noord-Afrika. In totaal heeft het land ruim 47 miljoen prikken gezet, waarvan 21 miljoen vervolginjecties en 1,1 miljoen vaccinboosters.

Landelijk zijn er zo'n 420 vaccinatiecentra beschikbaar in landelijke en stedelijke gebieden. Ruim 56 procent van de bevolking is dubbel gevaccineerd. Dat ligt ruim boven het internationale gemiddelde. Momenteel is zo'n 70 procent van de doelpopulatie volledig gevaccineerd.



Coronafonds

De rekening voor de dure vaccinatiecampagne wordt betaald vanuit het nationale coronafonds dat in maart 2020 werd opgericht voor het beheer van de pandemie en de mobilisatie van de Marokkaanse textielindustrie om miljoenen mondkapjes per dag te produceren.

Donaties van de particuliere sector, gewone Marokkanen en de staatsbegroting bedroegen meer dan 34 miljard DH (€ 3,3 miljard). Ondertussen kostte de rehabilitatie van de zorg zo'n 3,2 miljard DH (€ 303 miljoen). Het geld werd gebruikt voor de aanschaf van ziekenhuisapparatuur, medicijnen en farmaceutische producten.

