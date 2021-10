Algerije stopt vanaf 1 november met gasleveringen aan Marokko

Algerije stopt vanaf 1 november met de levering van aardgas aan Marokko via de Europe-Maghreb Pipeline Limited (EMPL)-pijpleiding.

Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. Een bron binnen het Algerijnse staatsolie- en gasbedrijf Sonatrach en twee Algerijnse regeringsbronnen gaven aan dat de leveringsovereenkomst met Marokko niet zal worden verlengd. Algerije liet onlangs al doorschemeren het EMPL-contract van niet te zullen verlengen.

De EMPL-gaspijpleiding werd 25 jaar geleden (1996) in gebruik genomen en verbindt Algerije met het Spaanse vasteland en Portugal, via Marokko. Jaarlijks wordt zo'n 10 miljard kubieke meter aardgas door de EMPL-leidingen verplaatst. Meer dan 30 procent van het in Spanje verbruikte aardgas komt uit Algerije.

In ruil voor de doorvoer van de gasleiding over Marokkaans grondgebied ontvangt Rabat jaarlijks ruim één miljard m3 aardgas, 97 procent procent van de nationale vraag. Volgens ingewijden wordt de helft van de doorgangsrechten betaald in natura, de andere helft wordt tegen een gunstige prijs gekocht. De één miljard kubieke meter aardgas die Marokko van Algerije ontvangt wordt gebruikt om ongeveer 10 procent van de elektriciteitsbehoefte in Marokko te produceren.



Onlangs zei een hoge Marokkaanse functionaris dat Marokko met Spanje in gesprek is over de mogelijkheid om de bewegingsrichting van het gas in de EMPL-gaspijpleiding om te keren in het geval dat Algerije de gasleveringsovereenkomst niet verlengt. Rabat hoopte op die manier, via Spanje, alsnog aan Algerijns gas te komen.

Capaciteitsproblemen

Door het niet verlengen van het contract omzeilt Algerije de leidingen die door Marokko lopen en zet daarmee maximaal in op het Medgaz-traject. De onderzeese gaspijpleiding die Algerije direct met Spanje verbindt heeft echter een capaciteit van 'slechts' 8 miljard m3.



Vorige maand maakte Sonatrach bekend dat het de capaciteit van de Medgaz-gasleiding naar Spanje eind november zou verhogen tot 10,5 miljard kubieke meter per jaar.

De leveringen van Algerije naar Spanje zullen toenemen na de voltooiing van een vierde gasdrukeenheid in de Medgaz-faciliteiten van Sonatrach in de stad Beni Saf (west-Algerije) eind november, zei Sonatrach eerder deze week in een verklaring.



Analisten zijn echter van mening dat technische problemen in verband met de ambitieuze plannen van Algiers om de capaciteit van de Medgaz-gaspijpleiding uit te breiden, de energiecrisis in Spanje zouden kunnen verergeren in een tijd waarin de gasrekeningen in heel Europa de pan uitrijzen.

"We zijn tot een overeenkomst gekomen met Spanje, zodat als er een storing is, al onze boten naar Spanje zullen gaan om vloeibaar aardgas te leveren", verzekerde de Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune in een recent televisieoptreden.

