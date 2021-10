Kuipers: iedereen die niet gevaccineerd is zal corona krijgen

Iedereen die niet gevaccineerd is gaat het coronavirus krijgen, stelde Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), dinsdagavond bij het tv-programma Jinek.

Het blijft zaak om die besmettingen niet allemaal tegelijk plaats te laten vinden, om zo de zorg toegankelijk te houden, aldus de ziekenhuisbaas.

"Als je voor iedereen zorg beschikbaar wilt houden, een kankerpatiënt of een coronapatiënt, dan moeten we iets doen aan het totale aantal coronaptiënten die in de winter binnen gaan komen" zegt Kuipers. Vanwege de sterk oplopende coronabesmettingen is het kabinet aan het beraden welke aanvullende maatregelen genomen moeten worden, waarover dinsdag een persconferentie zal worden gehouden.

Kuipers zei dat aanvullende maatregelen nodig zijn, maar dat het wel lastig is te bepalen welke. "Als 87 procent van de bevolking gevaccineerd is, dan moet je gaan zoeken naar wat je kan gaan doen. Want alles weer helemaal dicht, dat is iets wat we niet moeten willen", aldus Kuipers bij Jinek.



Hij noemde gerichte maatregelen in gemeenten waar veel besmettingen en lage vaccinatiecijfers zijn wellicht ook een optie. "Ik hoorde een dominee uit Staphorst aangeven dat hij het eigenlijk niet onredelijk vond om de uitvoeringen van het koor niet door te laten gaan en ook de kerkdiensten online te doen", aldus Kuipers, waaraan hij toevoegde dat hij niet over de nieuwe maatregelen gaat. Staphorst kent, net als een aantal andere gemeenten in de Biblebelt een relatief lage vaccinatiegraad.

Het coronavirus grijpt sneller en sneller om zich heen. Het aantal positieve tests steeg afgelopen week met 50 procent. Het aantal ziekenhuisopnames nam met 34 procent toe en het aantal gemelde sterfgevallen ging met 62 procent omhoog.

