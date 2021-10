RIVM: Circa 7300 nieuwe coronagevallen, hoogste aantal sinds half juli

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 7301 nieuwe coronagevallen vastgesteld. Dat is het hoogste aantal sinds 19 juli.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 41.409 positieve tests. Dat is 56 procent meer dan in de week ervoor. Voor het eerst sinds 25 juli komt het weektotaal boven de 40.000 uit.

Gemiddeld zijn er in de afgelopen week 5916 positieve tests per dag gemeld. Dat gemiddelde stijgt voor de 27e dag op rij. Toen de stijging begin oktober startte, waren er gemiddeld zo'n 1600 positieve tests per dag. Dat betekent dat het aantal nieuwe coronagevallen binnen een maand bijna is verviervoudigd. Precies een week geleden waren er 4600 positieve tests, de woensdag ervoor iets meer dan 3700 en nog een woensdag eerder zo'n 1900.

Aantal sterfgevallen stijgt

Amsterdam telde 343 positieve tests. Dat is het hoogste aantal in welke gemeente dan ook sinds 29 juli. In Rotterdam kregen 332 mensen te horen dat het virus bij hen is aangetroffen. Daarna volgen Den Haag (145), Apeldoorn (118) en Utrecht (97). In slechts zes gemeenten testte geen enkele inwoner positief, het laagste aantal sinds 23 juli.



Ook het aantal sterfgevallen stijgt. In de afgelopen dag kreeg het RIVM 17 meldingen dat een coronapatiënt aan de gevolgen van de besmetting was overleden. Onder hen zijn twee inwoners van Enschede en twee mensen uit Delft. Verder gaat het om inwoners van Almere, Zwolle, Maastricht, Staphorst, Veenendaal, Houten, Landgraaf, Dalfsen, Venray, Hillegom, De Ronde Venen, Wageningen en Heemstede.

2,1 miljoen positieve tests

Dat hun overlijden nu is gemeld, wil niet zeggen dat al die mensen in de afgelopen dag zijn gestorven. Uit de weekcijfers van dinsdag kwam echter wel naar voren dat vrijwel alle mensen van wie het overlijden is geregistreerd, in de afgelopen weken zijn overleden. Er zat maar een enkele melding van langer geleden tussen.



Op dinsdag meldde het RIVM twintig sterfgevallen door corona. Voor het eerst sinds begin juni zijn er twee dagen achter elkaar meer dan tien doden gemeld. In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 86 sterfgevallen, gemiddeld zo'n twaalf per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 28 mei.

Ruim 600 dagen geleden werd het eerste coronageval in Nederland vastgesteld. Inmiddels zijn meer dan 2,1 miljoen positieve tests geregistreerd. Van 18.357 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden. De werkelijke aantallen liggen hoger.

© ANP 2021