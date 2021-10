Premier Akhannouch kan eerste zitting gemeenteraad Agadir niet bijwonen

Premier Aziz Akhannouch kan de eerste bijeenkomst van de gemeenteraad in Agadir niet bijwonen.

De regeringsleider, die tevens burgemeester is van Agadir, is momenteel in Saoedi-Arabië op zijn eerste officiële buitenlandse reis als premier.

Akhannouch besloot na zijn benoeming als premier om zich terug te trekken uit zijn familiebedrijf. De steenrijke ondernemer zei in een verklaring al zijn "professionele en commerciële activiteiten" op te schorten om zich te kunnen focussen op het premierschap. Desondanks besloot hij om zich op te geven voor het burgemeesterschap van Agadir.

Voorafgaand aan zijn benoeming tot premier was Akhannouch de CEO van de Akwa Group, één van de grootste ondernemingen in Marokko. Hij was tevens landbouwminister in de aftredende regering.

