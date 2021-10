Slachtoffer van tramincident was onder invloed van alcohol

De 39-jarige man uit Polen, die vorige week onder een tram in Den Haag zou zijn geduwd en als gevolg daarvan overleed, was op het moment van het tramincident onder invloed van alcohol.

Dit bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie na berichtgeving van Omroep West.

Het dodelijke ongeval vond maandag 18 oktober plaats op de Rijswijkse Landingslaan. Een 15-jarige jongen wordt verdacht van het duwen van het slachtoffer. Hij zit in voorarrest.

Uit toxicologisch onderzoek is volgens het OM gebleken dat de man een alcoholpromillage van 3,6 in zijn bloed had. Ter vergelijking: een automobilist mag geen auto meer rijden met meer dan 0,5 promille.



Het feit dat het slachtoffer alcohol had genuttigd heeft volgens de OM-woordvoerder geen invloed op de verdenking. "Die blijft zoals die blijft. Wel zegt het iets over de context. Dat zal aan de orde komen bij de inhoudelijke behandeling van de zaak bij de rechtbank", aldus de zegsman.

Twee andere Hagenaren die waren aangehouden, een jongen van 15 en een man van 18, zijn vrijgelaten. Het OM verdenkt ze er nog wel van de plaats van het ongeluk te hebben verlaten zonder hulp te bieden aan het slachtoffer.

