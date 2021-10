Marokko: zorgminister wil geweld tegen zorgpersoneel hard bestraffen

De minister van Volksgezondheid, Khalid Ait Taleb, heeft opgeroepen tot gerechtelijke stappen tegen personen die geweld gebruiken tegen hulpverleners.

De zorgminister noemt geweld tegen zorgpersoneel "ongerechtvaardigd en ontoelaatbaar", ongeacht de motieven of oorzaken.

Ait Taleb verwees naar de "grote offers" en de inzet van hulpverleners tijdens de coronapandemie, het bejegenen van hulpverleners getuigt volgens hem van een "gebrek aan dankbaarheid".

Het is volgens Ait Taleb noodzakelijk geworden om deze "verwerpelijke praktijken en gedragingen" niet langer te tolereren en aanvallen op zorgmedewerkers te beschouwen als een aanval op gehele gezondheidssector.



Behalve het vervolgen van de daders wil Ait Taleb de slachtoffers ook voorzien van psychologische en morele steun tijdens de juridische procedure.

Iman

De oproep van Ait Taleb komt enkele dagen nadat ophef is ontstaan naar aanleiding van videobeelden van de mishandeling van een verpleegster in een ziekenhuis in Dakhla. Op sociale netwerken gaan beelden rond waarin te zien is dat verpleegster Iman op de corona-afdeling wordt geslagen en geschopt.



Het slachtoffer is werkzaam bij het Hassan II-ziekenhuis in Dakhla en werd aangevallen nadat een man kreeg te horen dat hij zijn zieke vader niet mocht zien. Coronapatiënten mogen geen bezoek ontvangen om verspreiding van het virus te voorkomen.

Op sociale netwerken wordt opgeroepen zorgpersoneel beter te beschermen en de dader zwaar te straffen. Collega's van Iman hebben uit solidariteit een wake gehouden.

© MAROKKO.NL 2021