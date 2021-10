Kamerlid Munib opnieuw geweigerd bij toegang parlementsgebouw

Kamerlid Nabila Munib mocht vandaag weer het parlementsgebouw niet betreden omdat ze niet in staat was de verplichte vaccinatiepas te tonen.

Het is de tweede keer dat Munib het regeringsgebouw niet in kan, maandag kreeg ze ook al geen toestemming om het gebouw te te betreden.

De parlementariër mocht ook niet deelnemen aan de studiedag over het begrotingsvoorstel die gepland stond voor vandaag.

De Verenigde Socialistische Partij (PSU) liet in een verklaring weten dat door Munib te beletten de vergaderzaal van het parlement te betreden een gevaarlijk precedent is geschapen in het Marokkaanse parlementaire leven. Ze kan door de toegangsweigering haar plichten als gekozen volksvertegenwoordiger niet uitvoeren.



Volgens PSU heeft Munib een negatieve PCR-test overlegd waaruit zou blijken dat ze geen gevaar vormt voor andere parlementariërs. Het alsnog uitsluiten van Munib is volgens PSU in strijd met de grondwet en een expliciete aanval op de partij.

Munib, de voorzitter van de PSU, is de enige die haar partij in het parlement vertegenwoordigd en had eerder al laten weten tegen de omstreden vaccinatiepas te zijn.



Ook in Europa zorgt de aanstaande inwerkingtreding van de coronapas tot veel verontwaardiging en verzet onder Europarlementariërs. Vanaf volgende week woensdag zal iedereen worden gevraagd om een coronapas waarmee de drager kan aantonen dat hij of zij ingeënt is tegen het virus, beschermd is door een eerdere besmetting of negatief getest is.

Marokko werkt daarentegen met een vaccinatiepas waardoor parlementariërs zich moeten laten inenten om het parlementsgebouw te mogen betreden. Een negatieve PCR-test of een herstelbewijs is in Marokko niet genoeg.

