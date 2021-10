Nieuw hoofdkantoor Equatoriale Coca-Cola in Casablanca

Equatorial Coca-Cola Bottling Company (ECCBC) opent een nieuw hoofdkantoor in Casablanca.

Dat meldt het bedrijf vandaag in een verklaring. Het nieuwe hoofdkantoor in Marokko zal de 13 gebieden van het bedrijf ondersteunen, dat vandaag meer dan 100 miljoen consumenten in Noord- en West-Afrika bedient.

De beslissing ligt, volgens de verklaring, in lijn met het optimisme van het bedrijf inzake de toekomst van het Afrikaanse continent en de toewijding van ECCBC om daarin een ​​rol te spelen en daarbij gebruik te maken van de "uitstekende regionale verbindingen" van Casablanca.

"Afrika heeft een mooie toekomst en ECCBC zal aanwezig zijn als een drijvende kracht, geleid door onze visie om de toonaangevende Coca-Cola-bottelaar in Afrika te worden", zei ECCBC-CEO Alfonso Bosch.



De regionaal directeur van het bedrijf, Farid Benchekroun, zei op zijn beurt dat Casablanca een knooppunt voor de regio is geworden en dat de aanwezigheid van ECCBC in de economische hoofdstad van Marokko het bedrijf in staat zal stellen dynamisch te blijven reageren op veranderingen in de regionale markt.

ECCBC is verantwoordelijk voor alle Coca-Cola producten in Kaapverdië, Gambia, Ghana, Bissau, Conakry, Guinea, Liberia, Mauritanië, Santo Tomé en Principe, Sierra Leone, Zuid Soedan, Algerije en Marokko.

© MAROKKO.NL 2021