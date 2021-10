Regering Marokko maakt prioriteit van bestrijden jeugdwerkloosheid

marokko 27 okt 18:17

In het regeerprogramma zet de regering zich in om binnen twee jaar minimaal 250.000 nieuwe banen in Marokko te creëren.

Het initiatief van de regering van Aziz Akhannouch omvat innovatieve werkgelegenheidsprogramma's die gericht zijn op het ondersteunen van werkgelegenheidsinitiatieven en het financieren van lokale bedrijven. Het plan belooft ook verschillende sectoren te versterken, waaronder landbouw, visserij, industrie en toerisme, en tegelijkertijd fors te investeren in vitale sectoren zoals onderwijs en gezondheidszorg. De regering is van plan om meer dan 350.000 banen in plattelandsgebieden te creëren door middel van de 'Generation Green'-strategie, bedoeld om in tien jaar tijd één miljoen hectare extra landbouwgrond te realiseren en de landbouwexport te verhogen tot 60 miljard DH (€ 5,6 miljard) tegen 2030.

De regering zal er ook naar streven de visbestanden voor toekomstige generaties te behouden. De voorgestelde maatregelen zullen bijdragen tot het creëren van meer dan 100.000 nieuwe arbeidsplekken in de Marokkaanse visserijsector. Aangezien zware industrieën aanzienlijke investeringen in arbeid vereisen, is de regering van plan om de komende vijf jaar sterk te leunen op kapitaalinvesteringen om de lokale integratie te bevorderen.

Het herstelplan voorziet in de creatie van meer dan 400.000 banen in de periode tussen 2022 en 2026. Farmaceutische, automobiel- en aanverwante industrieën zullen aanzienlijk bijdragen aan het scheppen van deze banen. Tegelijkertijd wil de regering zorgen voor sociale bescherming om migratie te beperken. Het kabinet streeft ook naar versterking van het budget voor de zorgsector en versterking van het lerarenberoep om minimaal 50.000 banen per jaar te creëren.