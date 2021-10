Amerikanen met verzwakt immuunsysteem kunnen vierde prik krijgen

Amerikanen met een verzwakt immuunsysteem die een derde coronaprik hebben gekregen wordt aangeraden om zes maanden later een vierde inenting te halen.

De Amerikaanse gezondheidsdienst CDC schrijft in de vaccinatierichtlijnen dat die vierde inenting van alle goedgekeurde vaccins kan zijn.

In de Verenigde Staten kregen mensen met een verzwakt immuunsysteem in augustus al een derde prik. Doordat hun immuunsysteem niet goed werkt, bouwden zij met de eerste twee prikken onvoldoende weerstand op tegen het coronavirus.

Die prik wordt door de CDC niet gezien als zogeheten booster, maar als onderdeel van de eerste inentingen omdat het vaccin pas na drie prikken voldoende bescherming geeft.



De prik kan volgens de CDC worden gezet met de vaccins van Pfizer/BioNTech, Moderna of Janssen. Het maakt daarbij niet uit welk middel de eerste drie keer is gegeven. Als de eerste inenting is gezet met Janssen, dan is het overigens een derde prik. Dat middel geeft al meer bescherming na één inenting dan de andere middelen, er is in de normale situatie een enkele dosis van nodig.

Een vierde prik is momenteel erg ongebruikelijk. Een aantal landen, waaronder Nederland, heeft een derde inenting tegen het coronavirus goedgekeurd. In Nederland is deze booster alleen voor bepaalde risicogroepen, niet iedereen kan de inenting krijgen.

© ANP 2021