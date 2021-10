Marokko: klinische proeven Sinopharm-vaccin afgerond

Het eenjarig serologisch onderzoek is afgerond en de onderzoekmonsters gaan volgende week naar China.

Dat meldt Redouane Abouqal, hoofdonderzoeker en nationaal coördinator van klinische proeven voor het Sinopharm-vaccin in Marokko, aan nieuwsdienst Medias24.

Het onderzoek geeft inzage in de persistentie van antistoffen na één jaar. Volgens Abouqal is een dergelijk onderzoek ongekend. "We moesten de kandidaten een jaar volgen, monsters nemen, ze invriezen en naar China sturen".

Dergelijke monsters, en de daarmee gepaarde follow-up van kandidaten gedurende een jaar, om de immunogeniciteit van het Sinopharm-vaccin te bestuderen, is niet eerder in andere landen uitgevoerd.



Het is volgens Abouqal de vierde en laatste serologie om het lopende onderzoek in Marokko af te sluiten en markeert het einde van fase III van de klinische proeven. Daarna worden de definitieve resultaten gepubliceerd. "Het sluiten van het onderzoek betekent ook dat er geen vrijwilligers meer worden opgeroepen.".

Marokko begon in oktober 2020 aan een twaalf maanden durende studie met als doel de werkzaamheid en veiligheid van het vaccin op lange termijn te beoordelen. Door Marokko's medewerking aan de studie was het land verzekerd van het Chinese coronavaccin.

