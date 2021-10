Bedenker holocaust-monument in Marrakech komt met regenboog-kaäba voor moslimhomo's

Het lijkt er op dat de provocatieve avonturen van de Duitse activist Oliver Bienkowski nog niet ten einde zijn gekomen

Initiatiefnemer Bienkowski, oprichter van de Duitse stichting PixelHelper, heeft zijn zinnen gezet op een regenboog-kaäba, zodat moslimhomo's bedevaartsrituelen buiten Mekka uit kunnen voeren.

Bienkowski beredeneert dat wereldwijd zo'n twee miljard mensen tot de islam behoren maar dat veel homoseksuele gelovigen hun leven zouden riskeren op een pelgrimstocht naar Mekka. Hij doet daarom een beroep op, wat hij de moslim-LHBT-gemeenschap noemt, om zijn project te steunen.

Bienkowski zorgde in augustus 2019 voor ophef in Marokko nadat hij zonder toestemming van de autoriteiten besloot om een op een willekeurig lap grond een Holocaust-monument voor homoseksuelen te bouwen in Ait Fasca, provincie Al Haouz, een buitenwijk van Marrakech.



Het ongeautoriseerde bouwwerk werd niet lang daarna door de autoriteiten afgebroken en Bienkowski werd het land uit gezet. Hij vroeg daarop tevergeefs Koning Mohammed VI om hulp en dreigde met juridische stappen tegen de Marokkaanse staat.

Ook tartte hij de autoriteiten met plannen voor een monument voor "slachtoffers van werkkampen" voor de spoorlijnen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in de Marokkaanse Sahara zijn gebouwd.

