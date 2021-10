Marokko: ambtenarensalarissen in 10 jaar met 15 procent gestegen

Het gemiddelde netto maandsalaris in de ambtenarij is tussen 2011 en 2021 met 15,71 procent gestegen, van gemiddeld 7.150 DH (€ 677) naar 8.237 DH (€ 780),

De toename betekent een gemiddelde jaarlijkse stijging van 2,15 procent.

De loonstijging is te danken aan het gecombineerde effect van de jaarlijkse bevorderingen van ambtenaren en de herwaardering van de salarissen van het staatspersoneel.

Het gemiddelde netto maandsalaris varieert van het ene departement tot het andere. Ambtenaren bij het Ministerie van justitie verdienen gemiddeld 12.145 DH (€ 1.150) beter hun collega's bij Onderwijs (9.482 DH [€ 900]), Volksgezondheid (9.279 DH [€ 880]), Economische Zaken (8.330 [€ 790]) en Binnenlandse Zaken (6.487 DH [€ 615]).



Tegelijkertijd blijkt uit de opbouw van het gemiddelde netto maandsalaris per schaalgroep, dat het uitvoerend personeel (schaal 6 of lager) een gemiddeld salaris ontvangt van 4.473 DH (€ 425), tegenover het toezichthoudend personeel (schaal 7 tot en met 9) dat gemiddeld 5.662 DH (€ 535) verdient. Leidinggevenden (schaal 10 en hoger) ontvangen een gemiddeld netto maandsalaris van 9.850 DH (€ 935).

In de gehele ambtenarij verdient zo'n 8,5 procent van de ambtenaren in Marokko een netto maandsalaris van tussen de 3.000 DH en 4.000 DH (€ 285 - € 380). Ruim 32,5 procent ontvangt gemiddeld 6.000 DH (€ 570) en heet leeuwendeel van 61 procent ontvang netto tussen de DH 6.000 en DH 14.000 (€ 570 - € 1.325).



Slechts 1,84 procent van de ambtenaren ontvangt een nettosalaris van meer dan 20.000 DH (€ 1.900) per maand.

Onderhandelingen met vakbonden hebben de afgelopen jaren ook geleidt tot aanzienlijke herzieningen in het minimumloon, van 2.800 DH (€ 265) in 2011 tot 3.000 DH (€ 285) in 2014 en 3.362 DH (€ 320) in 2021.

