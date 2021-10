Marokko: Noodtoestand verlengd tot 30 november

De Marokkaanse regering heeft vandaag de noodtoestand verlengd tot eind november

Marokko was aanvankelijk van plan de noodtoestand op 31 oktober te beëindigen.

De noodtoestand in Marokko werd in maart vorig jaar voor het eerst ingevoerd en is tot dusver 18 keer verlengd. Het in stand houden van de noodtoestand geeft de regering mogelijkheden tot het treffen van "uitzonderlijke maatregelen" om de coronacrisis het hoofd te bieden.

Marokko komt net uit de derde coronagolf en is de afgelopen weken getuige geweest van een aanzienlijke afname in het aantal nieuwe coronabesmettingen.



De afname wordt toegeschreven aan het einde van het zomerseizoen en de strikte coronamaatregelen zoals de mondkapjesplicht, de avondklok en de opschorting van vliegverbindingen met landen met relatief hoge besmettingscijfers.

De avondklok die al sinds 21 december 2020 in het land geldt is nog steeds van kracht. Het is niet toegestaan om tussen 23.00 uur en 04.30 uur de deur uit te gaan.



Sinds 21 oktober is in Marokko de vaccinatiepas verplicht voor interstedelijk verkeer en voor toegang tot openbare plekken zoals horeca en winkels, alsook overheidsgebouwen. De inwerkingtreding van de vaccinatiepas leidde tot ongekende drukte bij vaccinatiecentra in het gehele land.

Momenteel is zo'n 70 procent (21,5 miljoen) van de doelpopulatie dubbel gevaccineerd. Er moeten nog 'slechts' zes miljoen eerste prikken worden gezet om groepsimmuniteit te bereiken.



