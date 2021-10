Britten schrappen alle landen van 'rode' coronalijst

Op de 'rode lijst' van landen vanwaar reizigers die het Verenigd Koninkrijk inreizen in quarantaine moeten, staat geen enkel land of territorium meer.

Volgens SkyNews hebben de autoriteiten de laatste zeven landen, allemaal in Latijns-Amerika, geschrapt. De lijst blijft echter als categorie wel bestaan.

Mensen uit landen op de lijst hebben te maken met de strengste corona-inreisbeperkingen. Na aankomst in het Verenigd Koninkrijk moeten ze op eigen kosten tien dagen in een speciaal quarantainehotel verblijven. Dat kost ze circa 2700 euro.

Sinds de inreisbeperking werd ingevoerd in februari hebben naar schatting 200.000 mensen gedwongen in een 'coronahotel' gezeten. Bij een positieve testuitslag moest de reiziger er langer blijven.



Op rode lijst stonden recentelijk nog 54 landen en territoria. Maar 11 oktober werden er 47 geschrapt. De gezondheidsautoriteiten houden de rode lijst nog wel aan voor landen waar ze veel besmettingsgevaar van vrezen. Daarnaast is nog maar één andere categorie over: de rest van de wereld.

Daarvoor geldt nu de regel dat mensen onder de achttien jaar en mensen die zijn ingeënt, genezen of negatief getest op een coronatest zonder beperking het land in kunnen reizen. Anderen moeten zich van tevoren bij de autoriteiten aanmelden als reiziger en een coronatest laten doen. Ze moeten na aankomst tien dagen in zelfisolatie waar ze maar willen.

