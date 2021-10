Colombia breidt consulaire diensten uit naar de Marokkaanse Sahara

Colombia zal haar consulaire diensten op de ambassade in Rabat uitbreiden naar het gehele Marokkaanse grondgebied, inclusief de Marokkaanse Sahara.

Dat heeft de Colombiaanse Minister van Buitenlandse Zaken, Marta Lucia Ramirez, vandaag bekend gemaakt.

Ramirez is op bezoek in Rabat en had een ontmoeting met haar Marokkaanse ambtgenoot Nasser Bourita. In een gezamenlijke verklaring bevestigde Ramirez de steun van haar land voor het autonomieplan van Marokko voor de Sahara.

Ze benadrukte het "het belang van het Marokkaanse initiatief" om een "realistische en duurzame politieke oplossing" te bereiken voor het decennialange conflict in de Sahara.

