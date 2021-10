Nador West Med wordt eerste begunstigde van Mohammed VI Investeringsfonds

Het industriehavencomplex Nador West-Med zal naar verwachting het eerste project zijn dat wordt gefinancierd door het Mohammed VI Investeringsfonds.

Het investeringsfonds van koning Mohammed VI zal een financiële injectie van 3 miljard DH (€ 285 miljoen) stoppen in het project.

Het Nador West Med-complex is één van de belangrijkste structureringsprojecten in Marokko en bestaat uit haveninfrastructuur in een handelsvrije zone en een geïntegreerd industrieel platform. Door de coronapandemie liepen de bouwwerkzaamheden rondom het project ernstige vertraging op en werd de voltooiing uitgesteld tot 2022.

Naast de werken legde het bedrijf zich toe op de ontwikkeling van de door het project gesteunde activiteitenzone, de mobilisatie van de lappen grond die nodig zijn voor de zone en de aansluiting van de haven op het wegennet.



Het Mohammed VI Investeringsfonds werd eind 2020 opgericht met een kapitaal van 15 miljard DH (€ 1,42 miljard) uit de staatsbegroting. De missie van het fonds is het ondersteunen van productieactiviteiten, het financieren van grote publiek-private investeringsprojecten als onderdeel van het economisch herstelplan.

De kersversie minister van Financiën, Nadia Fettah Alaoui, gaf aan dat er besprekingen gaande zijn met internationale partners en met particuliere, buitenlandse en Marokkaanse investeerders om nog eens 30 miljard DH (€ 2,84 miljard) voor het fonds te mobiliseren.

