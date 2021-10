Zorgminister Marokko eist meer 'patriotisme' van anti-vaxxers

Ongevaccineerden moeten het gevaccineerde deel van de bevolking niet laten wachten in het streven naar groepsimmuniteit.

Dat zei de Marokkaanse Minister van Volksgezondheid, Khalid Ait Taleb, donderdag tijdens een persconferentie.

Volgens de zorgminister is de meerderheid van de bevolking in het land ingeënt, is het de taak van de overheid om de belangen van gevaccineerden te beschermen en moet de ongevaccineerde minderheid zich bij de rest aansluiten, met een groter gevoel van patriotisme.

"Met de inwerkingtreding van de vaccinatiepas willen we dat gevaccineerden profiteren van het voorrecht wat ze hebben bereikt, zonder dat de ongevaccineerde minderheid daar afbreuk aan doet", zei Ait Taleb.



Ait Taleb benadrukte dat Marokko een "groen gebied" is geworden, en dat alle indicatoren erop wijzen dat het aantal nieuwe coronabesmettingen en sterfgevallendoden afneemt, alsook het aantal patiënten op corona-afdelingen in het ziekenhuis. "De algemene epidemiologische situatie van vandaag is stabiel en wenselijk, maar Marokko leeft niet geïsoleerd van andere regio's en is niet immuun voor andere tegenslagen.".

Hij herinnerde aan de succesvolle verloop van de nationale vaccinatiecampagne en verwees naar de ruim 22 miljoen mensen die inmiddels volledig zijn gevaccineerd. "We zijn dicht bij het bereiken van groepsimmuniteit", dat wil zeggen 80 procent van de Marokkaanse bevolking van 36 miljoen mensen.

