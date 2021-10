Marokko: Kamerlid Munib blijft zich verzetten tegen vaccinatiepas

Kamerlid Nabila Mounib, voorzitter van de Verenigde Socialistische Partij (PSU), blijft zich verzetten tegen de verplichte vaccinatiepas.

Ze werd deze week meermaals geweigerd bij het betreden van het parlementsgebouw. Ze kon daardoor niet deelnemen aan de presentatie en de daarop volgende mondelinge vragensessie over het begrotingsvoorstel van de regeringspartijen.

Munib is de enige die haar partij in het parlement vertegenwoordigd en had eerder al laten weten tegen de omstreden vaccinatiepas te zijn. Tijdens een persconferentie vandaag op het hoofdkantoor van haar partij omschreef ze de vaccinatiepas als "een flagrante schending van de grondwet".

"Ze hebben ons verhinderd om onze lezing over het begrotingsvoorstel te geven, maar we zullen niet opgeven. We zullen onze bevindingen publiceren middels een video.".



Volgens Munib maakt de regering op "autoritaire wijze" gebruik van de noodtoestand om Marokkanen een nieuwe nationale pas op te leggen. Ze riep burgers op om waakzaam te blijven voordat de autoriteiten een "knock-out klap" uitdelen. Ze heeft namens haar partij Kamervragen gesteld en zal haar recht om het parlementsgebouw te betreden blijven verdedigen.

Sinds 21 oktober is in Marokko de vaccinatiepas verplicht voor interstedelijk verkeer en voor toegang tot openbare plekken zoals horeca, winkels, openbaar vervoer en overheidsgebouwen. De inwerkingtreding van de vaccinatiepas leidde tot ongekende drukte bij vaccinatiecentra in het gehele land. Ook gingen in meerdere steden mensen de straat op om te demonstreren tegen de verkapte vaccinatieplicht.



