Frankrijk en Verenigd Koninkrijk ruziën verder over visrechten

De ruzie tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk over vissersrechten in het Kanaal gaat verder.

De Franse minister van Landbouw Julien Denormandie zei vrijdag bij France 2 TV dat het logisch is dat Frankrijk sancties overweegt, omdat er geen vooruitgang wordt geboekt in de gesprekken met het Verenigd Koninkrijk over de visrechten.

De Britse minister van Milieuzaken George Eustice zei in gesprek met SkyNews min of meer hetzelfde als Denormandie. "We zullen op de gepaste manier reageren in het conflict met Frankrijk." Eustice zegt dat de Britse autoriteiten vaker aan boord kunnen gaan bij Franse schepen om te controleren of alles in orde is.

Donderdag nam Frankrijk een Britse vissersboot in beslag die niet over de juiste vergunning zou beschikken om in Franse wateren te vissen. De Britten zeggen dat de vergunning van het schip in orde was. De spanningen namen flink toe door de inbeslagname. Sinds de brexit is er onenigheid tussen de landen over de visrechten.



Boete

De kapitein van de boot die in beslag werd genomen moet in augustus volgend jaar voor de rechter in Frankrijk verschijnen. De aanklager in Le Havre zegt dat de boot zonder vergunning twee ton aan sint-jakobsschelpen heeft gevangen. Er kan een boete van 75.000 euro worden opgelegd.

Eustice vindt dat de Britten tot nu erg gul zijn geweest richting de Fransen met het uitdelen van vergunningen aan vissers na de brexit. Volgens Eustice werd 98 procent van de aanvragen voor een vergunning goedgekeurd.



Frankrijk zei eerder dat veel schepen geen vergunning hebben gekregen, terwijl ze daar wel recht op hadden. Door de brexit zijn de rechten om in elkaars wateren te vissen veranderd en zijn er nieuwe, strengere afspraken gemaakt.

Mogelijk bespreken de Britse premier Boris Johnson en de Franse president Emmanuel Macron het conflict komend weekend in Rome bij de G20-top.

