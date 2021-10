Nog geen beslissing kabinet over aanscherpen coronaregels

Het is nog onduidelijk wat voor maatregelen het kabinet wil nemen om het oplopende aantal coronabesmettingen terug te dringen.

In het Catshuis werden vrijdag nog geen beslissingen genomen, meldden ingewijden.

Het kabinet werd bijgepraat over het nieuwste advies van het Outbreak Management Team, dat donderdag bijeenkwam. De schriftelijke versie van dat advies wordt maandag verwacht.

Er zijn in het Catshuis allerlei verschillende soorten maatregelen over tafel gegaan, maar het kabinet wil onder meer eerst kijken hoe de verschillende partijen in de Tweede Kamer er over denken.



Maandag volgt overleg met de voorzitters van het Veiligheidsberaad. Dinsdag komen de betrokken ministers nog een laatste keer bijeen om knopen door te hakken.

In de avond volgt dan de persconferentie van premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge.

