RIVM: Bijna 7500 positieve tests, vergelijkbaar met vorige dagen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft tussen donderdagochtend en vrijdagochtend 7439 meldingen van positieve coronatests gekregen.

Dat is min of meer vergelijkbaar met donderdag (bijna 7700) en woensdag (bijna 7300). Het is wel aanzienlijk meer dan vorige week vrijdag.

Het gemiddelde loopt verder op. In de afgelopen zeven dagen zijn ruim 45.000 besmettingen vastgesteld, bijna 6500 per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 24 juli, ruim drie maanden geleden. Het gemiddelde is sinds begin oktober onafgebroken aan het stijgen.

Amsterdam telde de meeste nieuwe gevallen. In de hoofdstad werd het coronavirus vastgesteld bij 256 inwoners. Rotterdam registreerde 230 positieve tests, Den Haag 166 en Utrecht 105. Daarna volgen de overwegend gereformeerde gemeenten Barneveld (90) en Ede (86).



Staphorst telde slechts 15 positieve tests. Voor die gemeente was dat het laagste aantal sinds 2 oktober. Staphorst was de afgelopen weken de grootste coronabrandhaard van het hele land. In zeven gemeenten was er geen enkele positieve test.

Sterfgevallen

Het aantal sterfgevallen steeg met dertien, vergelijkbaar met de vorige dagen. Het gaat om inwoners van Amsterdam, Rotterdam, Staphorst, Harderwijk, Kampen, Meppel, Neder-Betuwe, Oost Gelre, Tytsjerksteradiel, Utrechtse Heuvelrug, Midden-Drenthe, Laarbeek en Duiven. Dat hun overlijden nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze de afgelopen dag zijn gestorven.



In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM 96 meldingen dat coronapatiënten aan de gevolgen van de besmetting zijn overleden, het hoogste aantal sinds 25 mei.

Het is de vierde dag op rij dat er meer dan tien sterfgevallen zijn geregistreerd. Dat gebeurde eind mei voor het laatst.

© ANP 2021