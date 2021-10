Aangifte tegen Ajax-voetballer Labyad voor zware mishandeling

Voetballer Zakaria Labyad van Ajax is al ruim een jaar verwikkeld in een juridisch proces.

Een stukadoor heeft vorig jaar aangifte gedaan van zware mishandeling en bedreiging door Labyad en diens vader.

De 28-jarige Utrechter deed op zijn beurt ook aangifte tegen de betreffende stukadoor, zo bevestigen de advocaten van beide partijen na berichtgeving door RTL Boulevard en De Telegraaf over de zaak. Het draait om een incident uit de zomer van vorig jaar, bij de woning van Labyad in Blaricum.

De stukadoor die de villa van de Ajacied opknapte, zegt op de oprit klappen te hebben gekregen van Labyad en diens vader en broer. De Marokkaanse international beschuldigt de man van huisvredebreuk en mishandeling.



De advocate van Labyad houdt het bij een korte verklaring. "Wij laten de inhoudelijke discussie graag waar deze hoort en dat is niet in de media, maar bij het Openbaar Ministerie en de rechtspraak." Ajax meldt "op de hoogte te zijn dat deze kwestie speelt", maar wil verder niet reageren.



Bewakingsbeelden

De zaak loopt al ruim een jaar, maar komt nu pas naar buiten. Volgens Labyad is dat bewust gedaan door de stukadoor om zijn "eer en goede naam" te beschadigen. De advocaat van de tegenpartij ontkent dat. "Mijn cliënt werkt in het hogere segment zoals voor John de Mol, die wil helemaal geen publiciteit. Als hij publiciteit had gewild, had hij dat al een jaar geleden kunnen doen."

Volgens de advocaat van de stukadoor uit Haarlemmermeer is op bewakingsbeelden te zien dat Labyad en twee van diens familieleden klappen hebben uitgedeeld. Het conflict zou gaan over de betaling voor de opknapwerkzaamheden in de villa van de voetballer. Labyad zou ontevreden zijn geweest over de geleverde kwaliteit en wilde daarom niet het afgesproken bedrag betalen.



Eredivisie

De oud-speler van PSV, Vitesse en FC Utrecht heeft dit seizoen een bijrol bij Ajax. Labyad kwam in de Eredivisie pas één keer in actie voor de landskampioen. Vorig seizoen speelde Labyad 22 wedstrijden in de competitie (vijf doelpunten) en vijf in de Champions League.



Eind vorig jaar werd een andere speler van Ajax, Quincy Promes, gearresteerd als verdachte van een steekpartij. De international van Oranje zou in juli vorig jaar op een feest in Abcoude een familielid hebben gestoken, iets wat de aanvaller zelf ontkent.

Ajax verkocht Promes begin dit jaar aan de Russische club Spartak Moskou. Het OM maakte begin juli bekend de aanvaller strafrechtelijk te gaan vervolgen.

© ANP 2021