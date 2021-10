Saoedi-Arabië zet Libanese ambassadeur uit na kritiek op Jemen-oorlog

Saoedi-Arabië heeft de Libanese ambassadeur in het land vrijdag 48 uur de tijd gegeven om te vertrekken.

Ook is alle import vanuit Libanon stilgelegd, meldde staatspersbureau SDA.

De Saoedische regering reageert daarmee op uitspraken van de Libanese minister George Kordahi (Informatie), die zich onlangs kritisch uitliet over de militaire interventie in Jemen, waar een door de Saoedi's geleide coalitie tegen de Houthi-rebellen strijdt.

In het in augustus opgenomen interview met zender Al Jazeera noemde Kordahi de strijd in Jemen "nutteloos" en stelde hij onder meer dat de door Iran gesteunde Houthi's zich volgens hem verdedigen tegen "buitenlandse agressie". Dat kon op grote onvrede rekenen in Riyad, dat ook zijn ambassadeur in Libanon heeft teruggeroepen voor overleg.



Ook elders in de Golfregio klinkt onvrede over de uitspraken van Kordahi. In navolging van Saoedi-Arabië heeft ook Bahrein de Libanese ambassadeur in het land gevraagd te vertrekken.

Volgens ingewijden staat Kordahi door het diplomatieke conflict onder druk om af te treden. Het kantoor van premier Najib Mikati stelde dat hij Kordahi verzocht heeft "het nationaal belang voorop te stellen" en "de juiste beslissing te nemen om de Arabische banden van Libanon te herstellen".

Zelf zei Kordahi eerder niet op te willen stappen vanwege de ophef. Hij reageerde dat het interview voordat hij aantrad als minister is opgenomen, en zijn uitspraken dus op persoonlijke titel waren.

Er is premier Mikati veel aan gelegen de banden met de Arabische Golfstaten juist aan te halen. De diplomatieke betrekkingen zijn al jaren gespannen, voornamelijk vanwege de invloed die door de Iran gesteunde sjiitische beweging Hezbollah uitoefent in Libanon.

Hezbollah speelt een hoofdrol in de Libanese politiek. De organisatie wordt door Saoedi-Arabië en in het westen gezien als een terreurorganisatie, al maken sommige landen wel onderscheid tussen de militaire en politieke tak van de groep.

De Saoedische maatregelen komen ten tijde van een ongekende economische crisis in Libanon. Sinds de fatale ontploffing in de haven van Beiroet vorig jaar en de daaropvolgende val van de regering is het land ook politiek verlamd.

