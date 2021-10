Zorgpersoneel België krijgt boosterprik

Het zorgpersoneel in België krijgt een extra coronaprik. Een extra prik voor de volledige bevolking, onder meer voor mensen jonger dan 65 jaar, komt er voorlopig niet.

Dat hebben de ministers van Volksgezondheid van het land bepaald. Daarmee volgen ze het advies van de Hoge Gezondheidsraad.

Eerder was al besloten om 65-plussers en mensen met een verlaagde immuniteit een derde prik te geven. De Vlaamse regering had voorgesteld iedereen van twaalf jaar en ouder de mogelijkheid te geven een boosterprik van het coronavaccin te halen, maar de Hoge Gezondheidsraad ziet onvoldoende wetenschappelijk bewijs voor het nut van zo'n extra prik voor die groep.

Volgens VRT Nieuws komen ongeveer 530.000 mensen uit de zorgsector in aanmerking voor de boosterprik. De gezondheidswerkers waren bij de eersten die begin dit jaar zijn gevaccineerd. Hun immuniteit zou kunnen afnemen als zij geen extra prik krijgen, aldus de gezondheidsautoriteiten.



Nederland houdt het vooralsnog bij het toedienen van een derde prik bij bijzonder kwetsbare mensen en de oudste ouderen. Die derde prik is een onderdeel van de basisvaccinatie, die normaal uit twee prikken of één prik bestaat (in het geval van het Janssen-vaccin). Zo’n extra prik kan sommige mensen helpen bij het verkrijgen van een goede afweerrespons.

De toediening van een extra prik om de bescherming tegen het virus op te frissen is omstreden, omdat armere delen van de wereld nog nauwelijks zijn begonnen met inenten en erg verlegen zitten om vaccins.

