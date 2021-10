Winst 's werelds grootste olieproducent ruim verdubbeld

De grootste producent ter wereld van ruwe aardolie, Saoedi Aramco, heeft zijn winst in het derde kwartaal meer dan verdubbeld.

Energieprijzen stijgen dankzij het economisch herstel van de coronacrisis hard en dat leverde het Saoedische staatsbedrijf een winst van omgerekend 26,3 miljard euro op.

Een jaar eerder ging er nog een winst van 44,2 miljard riyal, omgerekend 10,2 miljard euro, de boeken in. Vorig jaar zette de coronapandemie de olieprijzen nog zwaar onder druk, doordat er minder gereisd werd en de industrie minder hard draaide. Nu is er juist weer veel vraag naar energie en kampen veel bedrijven en landen met fors hogere prijzen voor olie, gas en elektriciteit.

Niet alleen de prijsstijgingen leverden Saudi-Aramco een hogere winst op. Het oliebedrijf voerde de productie op nadat landen van oliekartel OPEC akkoord waren gegaan met een geleidelijke verhoging van de productiequota. Tussen juli en september pompte Saudi-Aramco gemiddeld 9,6 miljoen vaten per dag op. In de drie voorgaande maanden was de dagelijkse productie nog 8,5 miljoen vaten.



Afschalen productie

Fossiele brandstoffen zijn een grote bron van broeikasgassen die klimaatverandering veroorzaken, maar Saudi-Aramco is voorlopig nog niet van plan de productie af te schalen. Het bedrijf, dat voor 98 procent in handen is van Saoedi-Arabië, heeft als doel in 2027 dagelijks het equivalent van 13 miljoen vaten olie uit de grond te halen.

Saudi-Aramco betaalt over het derde kwartaal een dividend van bijna ruim 16,2 miljard euro. Die winstuitkeringen, die over het hele jaar waarschijnlijk uitkomen op bijna 65 miljard euro, zijn een belangrijke financieringsbron voor de Saoedische regering. Die probeert daarmee het begrotingstekort te dichten dat vorig jaar sterk toenam door de gekelderde olieprijzen.

