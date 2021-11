WHO vraagt aandacht voor bijwerkingen vaccinaties

Maandag begint de 'internationale bijwerkingenweek' georganiseerd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

De jaarlijks terugkerende campagne richt zich dit jaar vooral op het melden van bijwerkingen na een vaccinatie.

Voor Nederland doen het Bijwerkingencentrum Lareb en Medicijnautoriteit CBG mee. "Het doel van deze week is om aandacht te vragen voor het melden van bijwerkingen. Want hoe meer we hierover weten, hoe veiliger we vaccins en medicijnen kunnen gebruiken", aldus Lareb. De campagne #bijwerkingenweek bestaat uit onder meer animatiefilmpjes en afbeeldingen met informatieve teksten op social media.

Volgens Lareb zijn er tot nu toe in Nederland 161.470 meldingen van bijwerkingen binnengekomen na inenting met coronavaccins. De meest voorkomende zijn spierpijn, hoofdpijn, je niet lekker voelen en vermoeidheid. Ook reacties op de prikplek zoals pijn, zwelling en een warmtegevoel zijn vaak gemeld. Lareb ontving ook meldingen over onder meer heftige allergische reacties, oorsuizen, menstruatiestoornissen, bloedstolsels en ontstekingen aan het hart.

