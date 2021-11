Politie onderzoekt beelden kopschoppende agent (video)

De politie in Den Haag onderzoekt beelden waarop een agent een arrestant die op de grond ligt, lijkt te schoppen.

Dat bevestigt een woordvoerster na berichtgeving van Omroep West en RTL Nieuws.

In een video die maandagochtend rondgaat op sociale media, is te zien hoe een agent met wapenstok naar de op de grond liggende arrestant loopt en een schoppende beweging maakt, onder toeziend oog van een andere agent. Daarna lijken beide agenten ook hun wapenstok te gebruiken tegen de arrestant.

"We zijn bekend met de beelden en onderzoeken wat zich heeft voorgedaan, ook voorafgaand aan de arrestatie", zegt de woordvoerster. De beelden zijn van zondag, waarschijnlijk bij het Joubertplantsoen in Den Haag, vermoedt zij. De woordvoerster verwacht in de loop van de maandagmiddag met een reactie te komen.



Volgens Omroep West speelde het voorval rondom een demonstratie tegen het coronabeleid. Die zou volgens RTL Nieuws zijn georganiseerd door de '4 juli beweging'.

Hoewel onduidelijk is of de arrestant bij de demonstratie hoorde, schrijft de beweging op de eigen Facebookpagina "een strafzaak" te beginnen "tegen deze misdadigers".

© ANP 2021