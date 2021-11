Mondkapjesplicht komt terug en coronapas wordt uitgebreid

Het kabinet is van plan om mondkapjes terug te brengen in publieke binnenruimten en bij contactberoepen.

Ook wordt de coronapas waarschijnlijk verplicht in sportscholen, zwembaden en op zogenoemde doorstroomlocaties als dierentuinen, pretparken en musea.

Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving van de NOS. Het thuiswerkadvies zou weer worden aangescherpt. De maatregelen gaan vrijdag in. Het kabinet wil verder onderzoeken of het coronatoegangsbewijs op korte termijn kan worden ingevoerd in het hoger onderwijs en het MBO.

Voor sommige maatregelen zou een wetswijziging nodig zijn. Daarbij kan gedacht worden aan het verplicht stellen van de coronapas in het hoger onderwijs en op de mbo's. Met deze maatregelen moet de Tweede Kamer instemmen. Dat betekent dat de invoering langer dan een paar dagen zal kosten.



Verder komt de mondkapjesplicht terug in publieke binnenruimtes zoals gemeentehuizen en bibliotheken en bij contactberoepen zoals kappers. De kans is volgens bronnen groot dat mondkapjes ook weer verplicht worden in winkels, maar een definitief besluit daarover wordt morgen pas verwacht.

Thuiswerken

Een maatregel die wordt aangescherpt is het thuiswerkadvies, ruim een maand nadat het advies was ingetrokken. Het demissionaire kabinet wil voortaan dat mensen de helft van de tijd thuiswerken.



Eind vorige week werd al duidelijk dat het ongeveer deze kant op zou gaan, omdat het kabinet zich zorgen maakt. De afgelopen weken liep het aantal nieuwe besmettingen op, net als het aantal ziekenhuisopnames. Gisteren sloegen de academische ziekenhuizen alarm, omdat ze verwachten dat de vraag om IC-capaciteit de komende weken te groot zal worden.

Dinsdagavond komt het kabinet tijdens een persconferentie met nieuwe maatregelen. Die zijn vanwege het stijgende aantal ziekenhuisopnames onvermijdelijk, stelde demissionair zorgminister Hugo de Jonge. Welke maatregelen het worden staat nog niet vast, zei hij daarbij. Ook dat wordt door de bronnen bevestigd.

Het kabinet sluit niet uit dat er later nog gesproken wordt over de invoering van een coronapas op het werk. Ook de zogenoemde 2G-regel is niet volledig van tafel als mogelijke maatregel.

2G betekent dat alleen nog gevaccineerden en genezen corona-patiënten een QR-code kunnen krijgen. Een negatieve test is in dat geval dus niet meer genoeg.

