RIVM: Ruim 7700 coronagevallen, gemiddelde stijgt nu al ruim een maand

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft tussen zondagochtend en maandagochtend 7744 meldingen van positieve coronatests gekregen.

Voor een maandag is dat het hoogste aantal sinds 19 juli. Het gemiddelde stijgt daardoor voor de 32e dag op rij.

Het dagcijfer ligt wel iets lager dan in de afgelopen dagen, maar dat is gebruikelijk voor maandagen. Dat komt doordat in de weekeindes minder mensen naar een GGD-teststraat gaan om zich te laten testen.

In de weekeindes zijn wel toegangstesten van mensen die naar een restaurant, café, theater of bioscoop willen gaan, maar die testen brengen niet veel besmettingen aan het licht. In de loop van de week loopt het aantal GGD-testen op en dan stijgt ook het aantal positieve testen.



In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 52.006 positieve tests. Voor het eerst sinds 24 juli komt dat weektotaal boven de 50.000 uit. Gemiddeld waren er in de afgelopen week 7429 positieve tests per dag.

Sterfgevallen

Het aantal sterfgevallen blijft relatief hoog. Het RIVM kreeg afgelopen dag bericht dat twaalf mensen aan de gevolgen van hun coronabesmetting zijn overleden. Voor een maandag is dat het hoogste aantal sinds 10 mei.



Op maandagen zijn er doorgaans wat minder meldingen van sterfgevallen. Wanneer coronapatiënten in het weekeinde overlijden, wordt dit vaak in de loop van maandag verwerkt en geregistreerd. Die sterfgevallen zijn dan terug te zien in de RIVM-cijfers van dinsdag.

In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM 103 meldingen van sterfgevallen. Voor het eerst sinds 17 mei komt het weektotaal boven de honderd uit.

