Veiligheidsraad: mandaat VN-missie in de Sahara met een jaar verlengd

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN) heeft het mandaat van de VN-vredesmissie in de Sahara (MINURSO) met een jaar verlengd, tot en met 31 oktober 2022.

De stemming op vrijdag was 13-0 en Rusland en Tunesië onthielden zich van stemming.

De Veiligheidsraad heeft bezorgdheid geuit over het uiteenvallen van het staakt-het-vuren uit 1991 tussen Marokko en het Polisario-Front en roept op tot een hervatting van de door de VN geleide onderhandelingen.

De resolutie werd aangevoerd door de Verenigde Staten, die onder toenmalig president Donald Trump de claim van Marokko op het grondgebied erkende met als doel Rabat over te halen de banden met Israël te normaliseren.



Weken na de benoeming van een nieuwe VN-gezant voor de Sahara, veteraan-diplomaat Staffan de Mistura, riep de resolutie "de partijen" op om de onderhandelingen "zonder voorwaarden en te goeder trouw" te hervatten in de zoektocht naar een "rechtvaardige, duurzame en wederzijds aanvaardbare politieke oplossing".

De resolutie roept op tot een doel van "zelfbeschikking van het volk van de Westelijke Sahara", een zin die volgens diplomaten door de VS is toegevoegd in opdracht van Rusland, dat een veto had kunnen uitspreken tegen de tekst.



De resolutie "bevestigt ook opnieuw de noodzaak van volledige eerbiediging" van een staakt-het-vuren dat vorig jaar brak na een militaire operatie van het Marokkaanse leger in de grensstreek El Guerguerate.

Marokko heeft een verregaande autonomie voor de Westelijke Sahara voorgesteld maar het Polisario Front houdt vol dat de lokale bevolking, die geschat wordt op 350.000-500.000 inwoners, recht heeft op een referendum.



Algerije steunt het onafhankelijkheidsstrevende Polisario-front en verbrak in augustus de betrekkingen met Marokko. Begin 2019 werden voor het laatst rondetafelgesprekken gehouden die zowel het Polisario-front als Marokko samenbrachten.

Buurland Algerije heeft zich echter aanhoudend verzet tegen een hervatting van die besprekingen. Algiers vindt dat Rabat en de Polisario rechtstreeks met elkaar moeten onderhandelen.

