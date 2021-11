Duitsland verwerpt sancties tegen Israël wegens uitbreiding nederzettingen

Duitsland staat toch niet niet achter de dreigementen met sancties over de voortdurende uitbreiding van de Israëlische nederzettingen in Jeruzalem.

De opmerkelijke verklaring vanuit Berlijn komst slechts één dag nadat het met 11 andere Europese landen een gezamenlijke verklaring had afgelegd waarin het nederzettingenbeleid van Tel Aviv werd bekritiseerd.

De Europese Unie (EU) heeft vrijdag aangegeven de nieuwe nederzettingen van Israël in Jeruzalem (Al-Quds) niet te zullen erkennen. Ook Berlijn is tegen de voortdurende uitbreiding van illegale nederzettingen en is van mening dat daarmee de vrede wordt ondermijnd maar weigert mee te doen met sancties. "Vanuit ons standpunt is het niet nuttig om over dergelijke gevolgen te speculeren.", zei Andrea Sasse, plaatsvervangend woordvoerster van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Sasse verwees naar de publicatie van een gezamenlijke verklaring van donderdag door de woordvoerders van de ministeries van Buitenlandse Zaken van België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Polen, Spanje en Zweden over Israëlische nederzettingen.



Ongeveer 650.000 Israëlische Joden wonen momenteel in meer dan 130 nederzettingen die zijn gebouwd sinds 1967, toen Israël de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem bezette. De Palestijnen willen deze gebieden samen met de Gazastrook voor de vestiging van een toekomstige Palestijnse staat.

Het internationaal recht beschouwt zowel de Westelijke Jordaanoever als Oost-Jeruzalem als bezette gebieden en beschouwt alle bouwactiviteiten van Joodse nederzettingen daar als illegaal.

