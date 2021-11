Zuid-Korea bevestigt mishandeling Marokkaanse migrant in opvangcentrum

Het Zuid-Koreaanse ministerie van Justitie heeft maandag erkend dat een Marokkaanse man is mishandeld in een detentiecentrum voor migranten.

Dat meldt de Zuid-Koreaanse staatspersbureau Yonhap. Het incident gebeurde in juni in een detentiecentrum voor migranten in Hwaseong, ongeveer 40 kilometer van hoofdstad Seoel.

Beelden van het incident zorgden eind september voor ophef in het Aziatische land. Op beelden van bewakingscamera's is te zien hoe een Marokkaanse man vastgebonden op de grond ligt met een zak over zijn hoofd.

Justitie wijt de mishandeling aan "onvoldoende begrip en opleiding van ambtenaren met betrekking tot het gebruik van apparatuur en een gebrek aan middelen om toe te zien op migranten in bewaring.".



De Zuid-Koreaanse autoriteiten gaan de voorschriften voor "het gebruik van beschermingsmiddelen voor vreemdelingen in detentie en de procedures voor de detentie van illegale immigranten" herzien om te voorkomen dat soortgelijke gevallen zich herhalen.

Vastgebonden met een zak over het hoofd

De Marokkaanse man kwam in oktober 2017 als asielzoeker in Zuid-Korea aan. Hij werd in maart 2021 naar het detentiecentrum overgeplaatst na een uitzettingsbevel.



Na woordenwisselingen met bewakingspersoneel werd hij meerdere keren in isolatie geplaatst. Volgens Korea Times is hij in totaal "twaalf keer in eenzame opsluiting geplaatst", waardoor hij een derde van zijn tijd in het centrum doorbracht in een cel van 10 vierkante meter.

"Opvangcentra voor buitenlanders zijn geen plaatsen waar criminelen worden opgesloten. De methode van het vastbinden van handen en voeten op de rug wordt in deze detentiecentra al tientallen jaren beoefend, al is het verboden", zegt de advocaat die een NGO die opkomt voor de rechten van migranten in detentiecentra.

De Marokkaanse migrant heeft in totaal vier uur lang vastgebonden op de grond gelegen.

