Algerije gestopt met gasleveringen via Marokko, geen direct effect op energievoorraad Marokko

Algerije is per 1 november gestopt met de levering van aardgas aan Spanje via de Europe-Maghreb Pipeline Limited (EMPL)-pijpleiding.

Algerije heeft de leveringsovereenkomst met Marokko niet verlengd en zal het EMPL-traject niet meer gebruiken om Spanje en Portugal van aardgas te voorzien.

De EMPL-gaspijpleiding werd 25 jaar geleden (1996) in gebruik genomen en verbindt Algerije met het Spaanse vasteland en Portugal, via Marokko. Jaarlijks wordt zo'n 10 miljard kubieke meter aardgas door het EMPL-traject verplaatst. Meer dan 30 procent van het in Spanje verbruikte aardgas komt uit Algerije.

In ruil voor de doorvoer van de gasleiding over Marokkaans grondgebied ontving Rabat jaarlijks ruim één miljard m3 aardgas, 97 procent procent van de nationale vraag. Algerije liet de afgelopen maanden meermaals doorschemeren het EMPL-contract niet te zullen verlengen.



Algerije zal voortaan het Medgaz-traject gaan inzetten om de Zuid-Europese landen te voorzien van aardgas. De onderzeese gaspijpleiding verbindt Algerije direct met Spanje.

Volgens een gezamenlijke verklaring van het nationale grondstoffenbedrijf ONHYM en het Nationaal Bureau voor Elektriciteit en Drinkwater (ONEE) heeft de Algerijnse leveringsstop "slechts een klein effect" op de prestaties van het nationale stroomnet. Marokko maakt gebruik van "gediversifieerde energiebronnen" en is "niet sterk afhankelijk van aardgas", luidt de verklaring.



Algerijns gas via Spanje

Met het einde van het EMPL-traject heeft Rabat de deur opengezet voor bedrijven om aardgas uit het buitenland te importeren.

Ook is Rabat al geruime tijd bezig om de aanvoer van gas via de EMPL-pijpleiding voort te zetten door de bewegingsrichting van de gasleidingen om te keren en Algerijns aardgas via Spanje in te voeren, in elk geval totdat de gaspijpleiding tussen Nigeria en Marokko is voltooid.



Een woordvoerder van het Algerijnse nutsbedrijf Sonatrech acht echter de kans klein dat Marokko in staat zal zijn om via Spanje aan Algerijns gas te komen. Aanpassingen aan de gaspijpleiding zouden duur en ingewikkeld zijn.

De verklaring van de woordvoerder van het staatsbedrijf druist in tegen verklaringen van Ahmed Sahliya, een Algerijnse energie en economie expert, die zei dat de restricties van het EMPL-traject slechts politiek van aard zijn maar dat Algiers geen voorwaarden kan opleggen aan Spanje om Marokko niet van Algerijns gas te voorzien.

