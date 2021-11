Mohammed VI en Hamas feliciteren Benkirane met voorzitterschap PJD

Koning Mohammed VI heeft oud-premier Abdelilah Benkirane gefeliciteerd met zijn verkiezing tot voorzitter van de Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (PJD).

In zijn boodschap feliciteert de koning Benkirane voor het vertrouwen dat PJD-leden in hem hebben gesteld tijdens het buitengewone Nationale Congres van de partij.

Benkirane, die de PJD in het verleden al leidde, behaalde 1.112 stemmen, tegen 231 voor Abdelaziz Elomari en 15 stemmen voor Abdellah Bouanou.

De ruimschootse meerderheid illustreert volgens de koning de "menselijke kwaliteiten en politieke vaardigheden" van Benkirane, evenals het vertrouwen dat PJD-leden hebben in de oud-voorzitter.



Benkirane volgt Saad Eddine El Othmani op die vlak na de verkiezingsnederlaag tijdens de algemene verkiezingen van 8 september zijn ontslag had ingediend.

Hamas

Ook het hoofd van het politieke bureau van verzetsbeweging Hamas, Ismail Haniyeh, feliciteerde Benkirane. Haniyeh wenst de nieuwe PJD-voorman veel succes. Ook hoopt hij op de consolidering van authentieke standpunten in Marokko ten aanzien van de Palestijnse zaak.



In juli bracht Haniyeh zijn eerste officiële bezoek aan Marokko, op officiële uitnodiging van de PJD. Het bezoek van Haniyeh kwam een half jaar nadat de regering van El Othmani de betrekkingen met Israël in december 2020 normaliseerde, in navolging van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Bahrein en Soedan.

Een maand na het bezoek van Haniyeh feliciteerde de toenmalige PJD-voorzitter El Othmani de Hamas-voorman met zijn herverkiezing als hoofd van het politieke bureau van de verzetsbeweging.

