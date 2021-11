Spaanse politie arresteert Marokkaanse en Spaanse drugsduikers

De Spaanse politie heeft drugssmokkelaars gearresteerd die drugs vanuit Marokko naar Europa vervoerden.

De Spaanse antidrugseenheid was de drugssmokkelaars al enkele maanden op het spoor. De groep werd door de politie opgemerkt omdat ze zich als sjieke poezen gedroegen en met geld strooiden in het kleine stadje Tarifa, in het zuiden van Andalusië.

De smokkelaars dwongen gecertificeerde duikers in de Marokkaanse kuststeden Nador en Driouch om de drugspakketten via de zeebodem te vervoeren en vervolgens te laden op de speedboten die in de haven aangemeerd stonden.

Zodra de speedboten de Spaanse kust naderden werden de drugs in het water gedropt waar Spaanse duikers deze opvisten en met pleziervaartuigen naar Spanje vervoerden.



Bij de politieoperatie werden grote hoeveelheden drugs, duikmateriaal, boten, geavanceerde communicatieapparatuur en GPS-volgapparatuur in beslag namen.

Vorige maand arresteerde de Spaanse politie ruim 40 mensen voor hun betrokkenheid bij drugstransporten tussen Marokko en Spanje. De leider van de groep rekruteerde voornamelijk Latijns-Amerikanen en Spaanse burgers zoals piloten en luchtvaartmonteurs.

