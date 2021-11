Marokko: Protesten tegen vaccinatiepas duren voort (video)

In verschillende steden in Marokko werd zondag gedemonstreerd tegen de vaccinatiepas.

Vorige week werd op sociale netwerken massaal opgeroepen tot het protest. In Tanger, Fez, Rabat, Casablanca, Agadir, Marrakech en Oujda kwamen duizenden mensen bijeen om te protesteren tegen de "verkapte vaccinatieplicht".

In het centrum van Rabat verzamelden honderden demonstranten zich voor het parlementsgebouw om te demonstreren tegen de vaccinatiepas, onder hen ook Kamerlid Nabila Mounib. Ze werd vorige week meermaals geweigerd bij het betreden van het parlementsgebouw.

In Casablanca namen de demonstranten verschillende buurten over, waaronder Derb Sultan en het historische stadscentrum, voordat de politie tussenbeide kwam om de menige uiteen te drijven. Ook in het noordelijke Tanger moest de oproeppolitie worden opgeroepen om demonstranten uiteen te drijven.



Vaccinatiepas

Sinds 21 oktober is in Marokko de vaccinatiepas verplicht voor interstedelijk verkeer en voor toegang tot openbare plekken zoals horeca, winkels, openbaar vervoer en overheidsgebouwen. Ondanks de kritiek leidde de inwerkingtreding van de vaccinatiepas tot ongekende drukte bij vaccinatiecentra in het gehele land.

De autoriteiten zien de toegenomen drukte bij vaccinatielocaties als een toename in de vaccinatiebereidheid. Zorgminister Khalid Ait Taleb riep antivaxxers vorige week op zich meer patriottistisch op te stellen. Volgens hem is de meerderheid van de bevolking in het land ingeënt en moet de ongevaccineerde minderheid zich maar bij de rest aansluiten.



"Met de inwerkingtreding van de vaccinatiepas willen we dat gevaccineerden profiteren van het voorrecht wat ze hebben bereikt, zonder dat de ongevaccineerde minderheid daar afbreuk aan doet", zei Ait Taleb.

Hij herinnerde aan de succesvolle verloop van de nationale vaccinatiecampagne en verwees naar de ruim zes miljoen eerste prikken die nog moeten worden gezet om de vaccinatiedoelstelling (28 miljoen burgers) te behalen. "We zijn dicht bij het bereiken van groepsimmuniteit", dat wil zeggen 80 procent van de Marokkaanse bevolking van 36 miljoen mensen.

