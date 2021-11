Klimaattop COP26: Koning Mohammed VI herhaalt klimaatdoelen Marokko en roept op tot 'collectieve betrokkenheid'

Koning Mohammed VI heeft tijdens de internationale klimaattop COP26 de urgentie gelegd op "echte politieke wil" om het klimaat te redden.

De toespraak van de koning werd voorgelezen door premier Aziz Akhannouch die momenteel aanwezig is in Glasgow waar van 31 oktober tot 12 november de klimaatconferentie COP26 plaatsvindt.

Volgens de koning moeten wereldleiders zich op een rechtvaardigere manier inzetten voor de gehele mensheid die gedwongen wordt de gevolgen te ondergaan van een economische wereldorde die heeft nagelaten de wereldbevolking in de juiste verhoudingen te dienen.

Verschillende landen die de afgelopen decennia hebben bijgedragen aan de huidige staat van de aantasting van het klimaat zijn er tijdens de coronapandemie in geslaagd om aanzienlijke financiële middelen te mobiliseren. Volgens de koning kan daaruit geconcludeerd worden dat een vermindering van economische activiteiten, die schadelijk zijn voor het klimaat, heel goed mogelijk is zonder onhoudbare gevolgen.



De veranderingen die moeten worden doorgevoerd om de verergering van de klimaatcrisis te stoppen zijn volgens de koning "duidelijk geïdentificeerd". De internationale gemeenschap moet "ophouden met uitstelgedrag en zich in plaats daarvan concentreren op het realiseren van concrete oplossingen volgens een welomschreven tijdschema". Ook hoopt de koning dat de klimaattop zal leiden tot "een collectieve intelligentie" die de weg vrij zal maken voor de komst van een "duurzame menselijke samenleving".

Over de klimaatschade op het Afrikaanse continent zei de koning dat de "zwakke financiering en onvoldoende technologische ondersteuning" het bewijs is van een "falend internationaal systeem".



Klimaatdoelen Marokko

Tegen 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen in Marokko met 45,5 procent zijn teruggedrongen en moet het energieverbruik met 20 procent zijn afgenomen. Ook heeft het Noord-Afrikaanse land verschillende initiatieven gelanceerd op het gebied van landbouw, veiligheid, stabiliteit en duurzame energie, zoals toegezegd tijdens de African Action Summit, die in november 2016 in Marrakech werd gehouden.

Tijdens een virtuele bijeenkomst van de Energy Transition Council die in december 2020 werd georganiseerd door het Verenigd Koninkrijk als onderdeel van haar voorzitterschap van COP26, zei de toenmalige energieminister Aziz Rabbah dat het energietransitieplan van Marokko voorschrijft dat in 2030 meer dan 52 procent van het elektrisch vermogen uit hernieuwbare bronnen moet komen. In 2050 moet het aandeel hernieuwbare energie 96 procent van de energiemix uitmaken.



Het Marokkaanse energietransitieplan ging in 2009 van start en omvat onder meer het optimaliseren van de Marokkaanse elektriciteitsmix op het gebied van hernieuwbare energiebronnen.

De planning loopt op schema. Marokko staat op de 26e plaats op de wereldranglijst (Green Future Index 2021 van MIT Technology Review Insights) groenste landen, ver voor Zuid-Korea (31e) of de Verenigde Staten (40e). Marokko staat op de eerste plek in de MENA-regio (Midden-Oosten en Noord-Afrika) en tweede op het Afrikaanse continent, na Kenia (wereldwijd 23e). Nederland staat op de tiende plek.

In de MENA-regio heeft Marokko de koppositie, op de voet gevolgd door Israël (wereldwijd 38e). Op het gebied van groene innovatie staat Marokko wereldwijd op de vijfde positie, net na Luxemburg.

