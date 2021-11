Tientallen overtredingen in weekend bij controle horeca Amsterdam

Handhavers hebben afgelopen weekend tientallen overtredingen geconstateerd bij het controleren van de coronatoegangsbewijzen in Amsterdamse horecazaken.

In totaal zijn meer dan driehonderd controles uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de ondernemers, laat een woordvoerster van de burgemeester weten. Daarover wordt woensdag meer bekend.

De gemeente liet vrijdag weten de handhaving op de coronatoegangsbewijzen op te schroeven en riep de horeca dringend op bezoekers te controleren op de QR-code. Dit vanwege het toenemende aantal besmettingen en signalen dat bezoekers gewoon zonder coronabewijs bij horecagelegenheden naar binnen mogen.

Bron- en contactonderzoek van de GGD wijst uit dat horecabezoek een van de meest waarschijnlijke bronnen van besmetting is. Ook is er een toename van clusters van drie of meer besmettingen, die terug te leiden zijn tot horecabezoek.

