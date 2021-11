Mondkapjes worden verplicht in supermarkten en winkels

Het wordt weer verplicht om een mondkapje te dragen in de supermarkt en andere winkels.

De winkels vallen onder publiek toegankelijke binnenruimten waar mondmaskers met ingang van vrijdag verplicht zijn, bevestigen ingewijden na berichtgeving van De Telegraaf.

Op andere plekken wordt een coronatoegangsbewijs verplicht, zoals maandag al naar buiten kwam. De corontoegangspas is nu al verplicht in de horeca, casino's, bepaalde evenementen en cultuurlocaties. Daar komen doorstroomlocaties als musea en sportscholen bij.

Op enig moment is het ook de bedoeling dat pretparken en dierentuinen om een coronatoegangsbewijs gaan vragen, maar dat zal nog iets langer op zich laten wachten. Volgens ingewijden is daarvoor om juridische redenen meer tijd nodig.



Tijdens de coronapersconferentie worden dinsdagavond maatregelen aangekondigd die vrijdag ingaan, maar er zal ook een en ander worden bekendgemaakt over de (nabije) toekomst. Zo wordt voor de zekerheid gewerkt aan de mogelijkheid om coronatoegangsbewijzen te vragen in het hoger onderwijs, mocht dat later nodig zijn. Met die stap zal de Tweede Kamer eerst akkoord moeten gaan.

Details in persconferentie bekendgemaakt

Dinsdagochtend kwamen de verantwoordelijke ministers bijeen om definitieve besluiten te nemen over de coronamaatregelen. Details wilden de betrokken bewindspersonen nog niet geven, omdat die dinsdagavond in een persconferentie bekendgemaakt worden.



Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge wilde wel kwijt dat aanscherping van de coronamaatregelen onvermijdelijk is omdat het aantal bezette ziekenhuisbedden te sterk oploopt. Het is volgens hem ook niet te voorkomen dat die maatregelen pijnlijk zullen zijn. Toch zegt de minister geen spijt te hebben dat de maatregelen de voorbije maanden zijn versoepeld.

"Als maatregelen op dat moment, gegeven een laag aantal besmettingen en gegeven een laag aantal ziekenhuisopnames, niet nodig zijn, moet je ze afschalen. Anders zijn ze gewoon niet meer proportioneel." Bij oplopende besmettingen en ziekenhuisopnames heeft het kabinet zich daar weer toe "te verhouden".

