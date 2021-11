Risiconiveau van Nederland voor het eerst naar hoogste niveau

Heel Nederland staat nu op het hoogste risiconiveau voor het coronavirus. Dit niveau heet ernstig.

Het is de eerste keer dat Nederland op die trede staat sinds het nieuwe, landelijke stelsel drie weken geleden werd ingevoerd.

In de afgelopen weken stond het land op de middelste trede, zorgelijk. Het risiconiveau wordt elke dinsdag vastgesteld. De indeling is gebaseerd op het aantal ziekenhuisopnames en het aantal opnames op de intensive cares in de voorgaande week.

Het nieuwe systeem kent drie risiconiveaus (waakzaam, zorgelijk en ernstig) en die status geldt in het hele land. Bij de regionale risiconiveaus, die in september zijn afgeschaft, telde ook het aantal positieve tests per 100.000 inwoners mee, maar dat is nu geen factor meer.



Het risiconiveau bepaalt mede welke maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat de druk op de zorg te groot wordt. Het is niet zo dat de regels automatisch worden aangescherpt als het niveau omhooggaat of dat de maatregelen worden versoepeld bij een stap terug.

Zo'n besluit hangt ook af van bijvoorbeeld het aantal nog beschikbare bedden op intensive cares, de hevigheid van de komende griepgolf en de "maatschappelijke en economische context".

